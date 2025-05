Coface Kongress blickte auf globale Wirtschaftsrisiken (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - "Für den globalen Handel und die Exportnation Deutschland bleibtdie wirtschaftliche Situation herausfordernd und volatil", sagte KatarzynaKompowska, CEO Coface Nordeuropa, zur Eröffnung des 18. Coface Kongresses am 15.Mai in Mainz. Wie sich Unternehmen bestmöglich auf das Unerwartete vorbereiten,diskutierten neben Risikoexperten auch Wirtschaftsphilosoph Anders Indset unddie Transatlantik-Expertin Cathryn Clüver Ashbrook. Rund 1.700 Teilnehmendewaren der Einladung des internationalen Kreditversicherers gefolgt."Die Konsequenzen, die wir in der Wirtschaft derzeit ausbaden, gehen nicht aufDonald Trump zurück, sondern auf das, was wir in den letzten Jahren versäumthaben", sagte Anders Indset im Rahmen seiner Keynote. Er forderte den Übergangvon einer reaktiven hin zu einer gestaltenden Gesellschaft, in der vor allem dieAkteure in Europa jetzt an der Reihe seien, "ihre Genialität wieder zuaktivieren". Das gelte auch in Bezug auf das Risikomanagement. Mit Blick auf dieEnergie- und Mobilitätswende vertrat Anders Indset eine klare Meinung: "Wersagt, dass das Verbrennerverbot ein Problem ist, der rast an der Realitätvorbei." Er stellte die These auf, dass die Grenzkosten für Energie in denkommenden Jahren rasant sinken würden. "Wir sprechen bald nicht mehr vonNachhaltigkeit, sondern von Effizienz. Wenn wir effizient mit Ressourcenumgehen, agieren wir automatisch nachhaltig", so Indset, der diese Annahmeanhand zahlreicher Praxisbeispiele skizzierte. Sein positiver Ausblick: "Es sindkomplexe Zeiten, aber noch nie konnten wir unsere eigene Zukunft und Realitätstärker beeinflussen als heute." Dieser "Lust auf Zukunft" schlossen sich imTagesverlauf zahlreiche Experten an.Trumps Zickzack-Kurs als Chance sehenÜber den Umgang mit der wirtschaftlichen Realität ging es in derPaneldiskussion, die sich mit den Herausforderungen für das Risikomanagement inchaotischen Zeiten beschäftigte. Erich Paul Lemke, Zollexperte desPharmakonzerns Boehringer Ingelheim, fürchtet, dass sich andere Länder an derZoll- und Handelspolitik der USA ein Beispiel nehmen könnten. "DieHandelsabkommen der EU sind sehr komplex. Im Gegensatz dazu schließt dieTrump-Administration einfache Deals ab. Mittlerweile kommt auch auf europäischerEbene immer wieder die Frage auf, ob wir einen regelbasierten Handel auf Basisder WTO überhaupt noch brauchen. Das macht mir Sorgen." Dem pflichtete JohannesGernandt vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) bei: "Wir