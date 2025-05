Lupin und Honeywell treiben gemeinsam Pläne für HFO-Technologie in Inhalatoren voran

Lupin wird das erste indische Unternehmen sein, das Honeywells Solstice Air in großem Umfang in seine Inhalatoren integriert und damit die Atemwegstherapie mit Treibmitteln mit nahezu null Treibhauspotenzial neu definiert.

NEU-DELHI und MUMBAI, Indien, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige Pharmakonzern Lupin Limited (Lupin) gab heute seinen Plan bekannt, Honeywells Solstice Air (HFO-1234ze cGMP) als Treibmittel einzusetzen, um die Atemwegstherapie durch die Entwicklung von Inhalatoren der nächsten Generation zu verändern. Honeywell Solstice Air wurde für Patientinnen und Patienten mit Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) entwickelt und hat das Potenzial, die Freisetzung von Molekülen mit hohem Treibhauspotenzial (GWP) zu verhindern, was einen wichtigen Schritt zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen darstellt.

Lupin beabsichtigt, das erste Pharmaunternehmen in Indien zu werden, das Honeywells Solstice Air-Produkt in großem Maßstab als Treibmittel der nächsten Generation in Dosierinhalatoren einsetzt. Solstice Air bietet eine Alternative zu herkömmlichen Treibmitteln auf Basis von Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW) und trägt dazu bei, die Treibhausgasemissionen um bis zu 99,9 % zu reduzieren.(1) Mit der Untersuchung der Verwendung dieses innovativen, nicht brennbaren Treibmittels in seinen Dosierinhalatoren unternimmt Lupin einen bedeutenden Schritt zur Minimierung der Umweltauswirkungen von Atemwegstherapeutika und bietet gleichzeitig wirksame Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten mit Asthma und COPD.

„Die Partnerschaft zwischen Lupin und Honeywell unterstreicht unser Engagement, qualitativ hochwertige Medikamente zu liefern und gleichzeitig an einer gesünderen und nachhaltigeren Zukunft für unsere Patientinnen und Patienten und Gemeinden weltweit zu arbeiten. Indem wir Solstice Air in unsere Produkte integrieren, verbessern wir nicht nur die Patientenversorgung, sondern reduzieren auch die Umweltbelastung erheblich", so Vinita Gupta, CEO, Lupin.

„Solstice Air kann eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass die lebensrettenden Geräte von Lupin sichere und wirksame Behandlungsmöglichkeiten bieten, die gleichzeitig die neuesten technologischen Fortschritte nutzen, um schädliche Treibhausgasemissionen zu reduzieren", sagte Jeff Dormo, President im Geschäftsbereich Energy and Sustainability Solutions von Honeywell. „Durch die kontinuierliche Erforschung und Entwicklung fortschrittlicher Technologien zur Reduzierung von Kohlenstoff ist Honeywell bestrebt, Innovationen voranzutreiben, die die Wirksamkeit von Gesundheitslösungen verbessern und gleichzeitig Pionierarbeit bei der Emissionsreduzierung leisten, die den Fortschritt in der Branche unterstützt."