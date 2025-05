DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1050 auf 1150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen des Versorgers hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb James Brand am Mittwoch nach dem Bericht. Die Prognose für den Gewinn je Aktie 2025/26 liege um etwa 5 Prozent über den Markterwartungen. Ausschlaggebend dafür sei das US-Geschäft. Die vom Unternehmen prognostizierten Ausschüttungen lägen jedoch weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Daher liege die Vermutung nahe, dass die optimistischere Gewinnzielsetzung eher auf die Umwandlung von Erträgen in Barmittel denn auf eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung zurückgehe./ajx/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,10EUR auf Tradegate (21. Mai 2025, 12:21 Uhr) gehandelt.