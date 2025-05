CME-XRP-Futures schießen auf 30 Millionen US-Dollar Volumen!

Diese Entwicklung befeuert einmal mehr die Hoffnungen auf einen in den USA zugelassenen XRP-Spot-ETF. Doch gleichzeitig trübt regulatorische Unsicherheit das Momentum der Kryptowährung, deren Preis in den letzten Tagen unter Druck geraten ist. Am Mittwoch notiert XRP bei 2,33 US-Dollar, ein Rückgang von über 10 Prozent auf Wochensicht (Stand: 12:45 Uhr MESZ).

Der Startschuss der Futures fiel am 18. Mai mit einer Block-Transaktion, abgewickelt von Hidden Road. CME bietet zwei Varianten an: Standard-Kontrakte mit 50.000 XRP und Micro-Kontrakte mit 2.500 XRP. In nur zwei Tagen erreichte das Handelsvolumen bereits über 29 Millionen US-Dollar: Am Montag lag es bei 19 Millionen, am Dienstag kamen weitere 10 Millionen hinzu.

Marktteilnehmer sehen in dem erfolgreichen Start ein starkes Signal: Die institutionelle Nachfrage steigt, und der Weg für einen XRP-Spot-ETF in den USA könnte geebnet werden. Nate Geraci, Präsident der ETF Store, postete auf X (ehemals Twitter): "Spot-XRP-ETFs sind nur noch eine Frage der Zeit."

SEC verschiebt Entscheidung zum 21Shares XRP ETF

Die Euphorie erhielt einen Dämpfer, als die SEC am Dienstag mitteilte, dass sie die Entscheidung zum 21Shares Core XRP Trust verschiebt. Ziel des Trusts ist es, den XRP-Preis anhand des CME CF-Referenzkurses abzubilden. Verwahrt werden sollen die Bestände über Coinbase Custody.

Die SEC möchte laut eigener Aussage mehr Zeit für die Prüfung nach Abschnitt 6(b)(5) des Exchange Act, der Schutzmaßnahmen gegen Marktmanipulation verlangt. Ein Kommentarfenster von 21 Tagen wurde eröffnet; Einsprüche können bis 35 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register eingereicht werden.

ETF-Analyst James Seyffart von Bloomberg bezeichnete die Verzögerung als "erwartet" und rechnet frühestens Ende Juni oder Anfang Juli mit möglichen Genehmigungen – realistischer sei jedoch im vierten Quartal 2025.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion