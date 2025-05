Preise für Benzin und Diesel steigen wieder

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland sind zuletzt wieder gestiegen. Ein Liter Super E10 kostet am Dienstag im bundesweiten Durchschnitt 1,682 Euro, was einem Anstieg von 0,7 Cent entspricht, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Diesel verteuerte sich um 1,5 Cent auf durchschnittlich 1,564 Euro pro Liter.



Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent lag mit 65 US-Dollar knapp unter dem Niveau der Vorwoche. Der Ölpreis stabilisierte sich aufgrund zollpolitischer Entspannung zwischen China und den USA. Zudem steht eine mögliche Senkung der Preisobergrenze für russisches Rohöl im Raum.



In Summe müsste der leicht gefallene Ölpreis und der stärkere Euro zu niedrigeren Preisen an den Zapfsäulen führen, so der ADAC.