Rund 97 Millionen Euro Schäden durch Hagel in 2024

Wiesbaden (ots) - Beschädigte Dächer, zerschlagene Fenster und Autos voller

Dellen: Hagelunwetter haben oft heftige Folgen. Allein bei R+V-Versicherten

summieren sich die Schäden im Jahr 2024 auf rund 97 Millionen Euro. Den größten

Anteil machen dabei Kfz-Schäden aus.



Im Juli 2024 hinterlässt das Tief Frieda eine zerstörerische Spur in Teilen von

Bayern und Baden-Württemberg. Hagelkörner, so groß wie Golfbälle, prasseln zu

Boden. Danach bietet sich ein Bild der Verwüstung: beschädigte Hausdächer,

zerschlagene Fenster, in den Autos tiefe Dellen im Blech. "Das ist typisch

Hagel: Auf einen Schlag tausende Schäden, konzentriert auf eine begrenzte

Region", berichtet Martin Meier vom Schadenmanagement der R+V Versicherung. Das

Hagelunwetter im Juli schlägt bei der R+V besonders heftig zu Buche.





"Für das gesamte Jahr 2024 summieren sich die Hagelschäden bei R+V-Versicherten

auf knapp 97 Millionen Euro. Den größten Teil davon machen mit rund 56 Millionen

Euro Kfz-Schäden aus", berichtet Martin Meier. Im Vergleich zum Vorjahr war 2024

aber ein eher moderates Jahr. 2023 verzeichnete die R+V bei ihren Versicherten

Hagelschäden in Höhe von fast 200 Millionen Euro.



"Die Hagelsaison beginnt üblicherweise Ende Mai und dauert bis in den Herbst

hinein", sagt der R+V-Experte. Besonders günstige Bedingungen für Hagelunwetter:

heiße Tage und milde Nächte. "Die zunehmend warmen Sommer und der früh

einsetzende Frühling begünstigen die Entstehung von Hagel." Wenn schwere

Unwetter angekündigt sind - so die Empfehlung von Meier - sollte man sein

Fahrzeug rechtzeitig unterstellen. "Am besten in der eigenen Garage. Unter einer

Brücke oder Durchfahrt ist das Auto ebenfalls geschützt." Und wenn es zu Schäden

kommt - egal ob am Auto oder Gebäude - sollte dieser möglichst mit Fotos

dokumentiert und zeitnah der Versicherung gemeldet werden.



