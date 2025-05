Altersvorsorge mit Abstand wichtigstes Sparmotiv, aber Immobilien und Konsum kommen zurück / Frühjahrsumfrage 2025 der privaten Bausparkassen (FOTO)

Berlin (ots) - Seit Jahren dominiert das Motiv Altersvorsorge die Sparziele der

Menschen in Deutschland und wird in diesem Frühjahr nochmals wichtiger

eingestuft als zuvor. Konsumzwecke und Wohneigentumswunsch gewinnen derweil

wieder an Bedeutung in den Sparmotiven. Dies sind die auffälligsten Erkenntnisse

der Frühjahrsumfrage 2025 zum Sparverhalten der Bundesbürger. Das

Meinungsforschungsinstitut Kantar befragte dazu im Auftrag des Verbands der

Privaten Bausparkassen zum 83. Mal mehr als 2.000 Personen ab 14 Jahren.



60,6 Prozent - so viele Befragte wie zuletzt im Frühjahr 2017 - nennen die

"Altersvorsorge" als wichtigstes Sparmotiv. Der Wert liegt über den Werten vom

Herbst (55,8 Prozent) und Frühjahr 2024 (57,2 Prozent). Sparen für größere

Konsumgüter, Wohnungseinrichtung oder PKWs, war lange ein wichtiges Sparmotiv,

trat dann hinter Vorsorgemotive zurück und hat nun wieder ein stabiles Niveau

erreicht (46,4 Prozent nach 44,7 Prozent im Herbst 2024 und 45,4 Prozent im

Frühjahr 2024).





Auch das Wohneigentum wird für die Menschen in Deutschland wieder wichtiger und

ist Grund für verstärkte Sparanstrengungen. 39 Prozent der Befragten gaben dies

als Motiv an, etwas weniger als bei der Umfragewelle im Vorjahr (41,8 Prozent),

aber deutlich mehr als im Herbst 2024 (32,5 Prozent).



Eine regelrechte Niveauverschiebung scheint es bei der Kapitalanlage zu geben.

Dieses ebenfalls langfristig ausgerichtete Motiv wird von 35,3 Prozent der

Befragten genannt (Herbst 2024: 32,1 Prozent; Frühjahr 2024: 40,3 Prozent).

Notgroschen und Ausbildung der Kinder werden von 5,5 Prozent bzw. 4 Prozent der

Befragten genannt.



Dazu Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten

Bausparkassen. "Das Ende der Niedrigzinsphase hat den Menschen klar gemacht,

dass Sparen sich wieder lohnt, vor allem notwendig ist und heutiger

Konsumverzicht die Spielräume in der Zukunft verbessert. Das gilt auch für das

Vorsorgemotiv. Hier erkennen die Menschen, dass die gesetzliche Rente allein

nicht ausreichend ist."



