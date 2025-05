VW versucht China zurückzuerobern - Softwareexperte verrät, warum die Deutschen im Vergleich zu den Chinesen so extrem versagen (FOTO)

München (ots) - Während chinesische Autobauer mit smarter Software,

Over-the-Air-Updates und digitalem Fahrerlebnis punkten, kämpft VW mit internen

Problemen bei seiner Software-Tochter Cariad. Entlassungen, Verzögerungen bei

Modellen und nicht funktionierende Systeme sorgen für Imageverlust - besonders

im wichtigsten Automarkt der Welt: China.



Die deutsche Autoindustrie hat zu lange gedacht, dass gute Hardware reicht. Aber

im digitalen Zeitalter verkauft sich kein Auto mehr ohne erstklassige Software -

und da haben die Chinesen längst verstanden, worauf es ankommt. In diesem

Beitrag erfahren Sie, welche Fehler strukturell gemacht wurden - und was jetzt

passieren muss, damit deutsche Hersteller wieder auf Augenhöhe mit China

konkurrieren können.





Deshalb wurde Volkswagen von chinesischen Herstellern abgehängtÜber Jahrzehnte galt Hardware als die Königsdisziplin deutscher Ingenieurskunst- Perfektion war Pflicht, Fehler inakzeptabel. Genau mit diesem Anspruchstartete Volkswagen 2020 die Softwaretochter Cariad: ein einheitlichesBetriebssystem für alle Konzernmarken sollte entstehen, makellos undallumfassend. Doch was in der Welt der Mechanik funktioniert, scheitert oft inder Softwareentwicklung. Statt auf Agilität, schnelle Iterationen und bewusstunvollkommene erste Versionen zu setzen, blieb man in klassischen Denkmusterngefangen. Ingenieure mit Hardware-Wurzeln planten riesige Plattformen, die alleAnforderungen abdecken sollten - ein Paradebeispiel für "Overengineering imElfenbeinturm".Doch während VW noch perfektionierte, waren chinesische Autobauer wie Nio, BYDund XPeng längst am Markt, verbesserten ihre Fahrzeuge durch Updates undagierten wie Tech-Unternehmen: flexibel, lernbereit und nah am Kunden. DasResultat: Marken wie BYD überholen VW inzwischen in China - nicht wegen bessererHardware, sondern wegen überlegenem Software-Erlebnis.Perfektion und Softwareentwicklung passen nicht zusammenWarum aber ist Perfektion in der Softwareentwicklung ein unerreichbares Ziel?Weil Software ein lebendes System ist, das ständige Anpassung verlangt -besonders in unserer schnelllebigen Zeit. Kunden erwarten längst, dass ihr Autosich wie ein Smartphone weiterentwickelt: neue Funktionen, Verbesserungen,regelmäßige Updates.Chinesische Hersteller wie Nio, BYD oder XPeng haben das längst verstanden.OTA-Updates sind bei ihnen Standard, Kundenfeedback wird gesammelt, ausgewertetund zügig umgesetzt. Volkswagen dagegen verharrte im alten Denken: Mit VW.OSwollte man eine Plattform schaffen, die schon bei der Markteinführung perfektwar - ein Ansatz, der in der Softwarewelt zum Scheitern verurteilt ist.