Spotify präsentiert Zahlen für Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) - Für Künstler*innen aus Deutschland war das Jahr 2024 auf Spotify

ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr - mit mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit

und wachsenden Einnahmen. Wie die heute veröffentlichten Loud & Clear Zahlen für

2024 von Spotify zeigen, beliefen sich die an Künstler*innen in Deutschland

ausgezahlten Lizenzzahlungen auf über 480 Millionen Euro - ein Wachstum von 17 %

im Vergleich zum Vorjahr. Damit übertrifft die Entwicklung sowohl das Wachstum

des gesamten deutschen Musikmarkts (+7,8 %) als auch den Zuwachs im

Streaming-Bereich (+12,6 %; BVMI Deutschland).



"Das beeindruckende Wachstum zeigt, wie erfolgreich Künstler*innen in

Deutschland das Streaming für sich nutzen. Besonders freut uns, dass so viele

unterschiedliche Acts weltweit über Spotify entdeckt werden, neue Hörer*innen

gewinnen und ihre Musik nachhaltig monetarisieren können - genreübergreifend und

über Sprachgrenzen hinweg", erklärt Conny Zhang, Head of Music Central Europe

bei Spotify.





