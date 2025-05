Lösungen für XXL-Stromspeicher bleiben gefragt

Dichte Wälder mit Fichten, Tannen, Kiefern und Birken erstrecken sich im Landeanflug bis weit über den im Anflugwinkel heranrückenden Horizont – unterbrochen nur durch die unzähligen Seen und Flüsse, die so charakteristisch sind für diesen Landstrich in der kanadischen Provinz Quebec. Aus der Luft an ein Rechteck erinnernd, erscheint der Lac Chibougamau, der in der Morgensonne eine majestätisch-gleichgültige Ruhe ausstrahlt.

VanadiumCorp erschließt in Quebec Vandium-Lagerstätte

Inmitten dieser einsamen Landschaft– genauer gesagt: 27 Kilometer von der Bergbaustadt Chibougamau entfernt – betreibt VanadiumCorp Resources (ISIN: CA9214283066, WKN: A40SL4) das Projekt Lac-Doré. Das Explorationsunternehmen erschließt hier im hohen Norden eine Vanadium-Lagerstätte. Und zwar nicht irgendeine: Lac-Doré ist eine der wenigen Vanadium-Ressourcen, die erfolgreich auf die Einhaltung der Qualitätsanforderungen für Vanadium-basierte Energiespeicher getestet wurden.

Was in der kanadischen Idylle passiert, ist rund 5.500 Kilometer östlich von höchster Relevanz: Das Brüsseler Unternehmen Flow Batteries Europe sieht für Europa ein tiefliegendes Problem: „Jüngste Stromausfälle haben nicht nur die Anfälligkeit der elektrischen Infrastruktur, sondern auch eine entscheidende Lücke in der Energiestrategie offenbart“.

Eine Lösung zur Bewältigung solcher Unterbrechungen sind dem Unternehmen zufolge Langzeit-Energiespeicher, insbesondere Flow-Batterien. Bei diesen Technologien gehe es nicht nur um die Speicherung von Strom, sondern auch um die Gewährleistung der Widerstandsfähigkeit. Diese Batterien tragen laut Flow Batteries Europe nicht nur zu einer besseren Notstromversorgung, sondern auch zur Stabilisierung des Netzes bei: Fragen, die in diesen Tagen nach Antworten verlangen.

Redox-Flow-Batterien als Speicherlösung für Stromnetze

Redox Flow Batterien werden auch als Flüssigbatterien bezeichnet. Es gibt mehrere wesentliche Eigenschaften, die Redox-Flow-Batterien für den Einsatz im Kontext des Stromnetzes gegenüber Lithium-Ionen-Akkus vorteilhaft erscheinen lassen. Erstens: Die lange Lebensdauer mit minimalem Verschleiß, d.h. Verlust an Speicherkapazität. Zweitens: Der Sicherheitsaspekt. Redox Flow Batterien neigen sehr viel weniger zum thermischen Durchgehen, die Brand- und Explosionsgefahr liegt deutlich niedriger als bei Lithium-Ionen-Akkus. Drittens: Redox Flow Batterien verwenden leichter recycelbare Materialien, was die Umweltbilanz verbessert.