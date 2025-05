Pintuition als sichere und zuverlässige Navigationslösung durch umfangreiche Real-World-Daten aus der iBRA-NET-Studie validiert

In der bisher größten internationalen multizentrischen Patientenkohorte (n=1899) zeigte die Studie, dass Pintuition eine hervorragende Erfolgsrate von 99,4 % bei der Lokalisierung erzielte, vergleichbar mit der einer großen drahtgeführten Lokalisierungskohorte (n=1170). Insbesondere war Pintuition mit einer signifikant niedrigeren Rate positiver Ränder verbunden (10,4 % vs. 15,0 %, p=0,013), während sich die Re-Exzisionsraten und die allgemeinen Sicherheitsergebnisse zwischen den beiden Gruppen nicht signifikant unterschieden.

„Diese Ergebnisse bestätigen erneut den klinischen Wert der Pintuition Surgical Marker Navigation", sagte Kitty Kempen, Director of Clinical & Medical Affairs bei Sirius Medical. „Sie unterstreichen unsere Mission, intuitive Navigationslösungen anzubieten, die die chirurgische Präzision verbessern, Arbeitsabläufe rationalisieren und die Patientenerfahrung verbessern."

Das Pintuition-System bietet Chirurgen eine GPS-ähnliche Navigationsplattform zur präzisen Tumorlokalisierung bei brusterhaltenden Operationen. Es verfügt über TargetLOC- eine einzigartige Funktion, die anzeigt, wenn die Sonde direkt über dem Pintuition-Marker ausgerichtet ist - in Kombination mit akustischen und visuellen Echtzeit-Anweisungen. Dies ermöglicht eine unübertroffene Präzision, rationalisiert die Tumorlokalisierung und überwindet die Einschränkungen herkömmlicher drahtbasierter Methoden.

„Dies ist der bisher größte prospektive Datensatz, der die drahtgebundene Lokalisierung mit einer drahtlosen Alternative vergleicht", sagte Edward St John, leitender Prüfarzt der iBRA-NET-Studie. „Die Ergebnisse zeigen, dass die chirurgische Markernavigation mit Pintuition der drahtbasierten Lokalisierung nicht unterlegen ist. Pintuition ist eine hochwirksame Technik mit spürbaren Vorteilen für Patienten und Operationsteams gleichermaßen."

Die Ergebnisse von iBRA-NET Pintuition wurden von Mr. Edward St John und Mr. Rajiv Dave auf der Konferenz der Association of Breast Surgery (ABS) 2025 vorgestellt, was die klinische Relevanz und die Dynamik der Surgical Marker Navigation in der brusterhaltenden Chirurgie weiter unterstreicht. Eine vollständige Veröffentlichung wird für die kommenden Monate erwartet.

Über iBRA-NET

Das iBRA-NET ist ein multidisziplinäres Netz von Brust- und plastischen Chirurgen, Angehörigen anderer Gesundheitsberufe und Patienten aus dem gesamten Vereinigten Königreich. Nach dem Motto „Keine Innovation ohne Bewertung" setzen wir uns für die strenge Bewertung neuer chirurgischer Techniken, Geräte und Implantate auf dem Gebiet der onkoplastischen Brustchirurgie ein.

Unsere Arbeit wird von führenden Berufsverbänden unterstützt, darunter die Association of Breast Surgery (ABS), das Royal College of Surgeons of England (RCSE) und die British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (BAPRAS).

About Sirius Medical

Mit seinen Wurzeln im niederländischen Krebsinstitut hat sich Sirius Medical der Verbesserung der Behandlung von Krebspatienten verschrieben, indem es unübertroffene und dennoch erschwingliche Lösungen anbietet, die eine präzise und effiziente Entfernung von Tumoren ermöglichen. Die Pintuition Technologie ist einfach, präzise, erschwinglich, CE-gekennzeichnet und FDA-zertifiziert. Sirius Medical expandiert schnell mit über 50.000 Eingriffen weltweit in mehr als 250 Zentren und einem globalen Vertriebsnetz, das die USA, Westeuropa, Australien und Neuseeland abdeckt.

