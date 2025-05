vom Zwei-Mann-Unternehmen zur globalen IT-Größe

Graz (ots) - Stabiles Wachstum und technologische Resilienz zeichnen den

IT-Dienstleister NTS Netzwerk Telekom Service AG seit drei Jahrzehnten aus. In

den vergangenen Jahren steigerte das Unternehmen nicht nur seinen Umsatz

kontinuierlich, sondern auch die Zahl seiner Mitarbeitenden. Aktuell beschäftigt

NTS mehr als 878 Mitarbeitende an 22 Standorten in Österreich, Deutschland,

Italien sowie weiteren internationalen Märkten. Zum 30-jährigen Bestehen

unterstreicht der IT-Dienstleister seinen Fokus auf Security, Managed Services,

As-a-Service Modelle und Künstliche Intelligenz und bleibt damit auch

technologisch am Puls der Zeit.



Gegründet wurde NTS 1995 von Alexander Albler und Hermann Koller, ausgehend vom

steigenden Bedarf an Netzwerkservices im frühen Internetzeitalter. Heute betreut

NTS rund 1.000 Kunden verschiedenster Branchen und übernimmt Verantwortung für

Planung, Betrieb und Sicherheit komplexer IT-Infrastrukturen, wenn nötig 24/7.

Das Portfolio reicht von Network, Data Center und Cloud über Collaboration,

Cybersecurity bis hin zu AI- und OT-Lösungen. Das Wachstum über die letzten 30

Jahre basiert nicht zuletzt auf der konsequent gelebten Servicekultur als

Firmenmotto: Relax, We Care.







Erfolgsgeschichte entwickelt. Das kontinuierliche Wachstum von NTS lässt sich

unter anderem an den Mitarbeitendenzahlen ablesen: Von 2 Personen im

Gründungsjahr 1995 wuchs das Team bis 2005 auf 32, im Jahr 2015 zählte NTS

bereits 172 Mitarbeitende und bis 2020 verdoppelte sich dieser Wert auf 391.

2025 wird mit aktuell 878 Mitarbeitenden ein neuer Höchststand erreicht. Dieses

starke Wachstum bestätigt den langfristigen Erfolg und die klare strategische

Ausrichtung von NTS.



Dank gezielter Investitionen und neuer Aufträge im Bereich Managed Services

konnte die NTS Gruppe das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernumsatzerlös von

331 Mio. Euro auf stabilem Niveau abschließen und stellt damit unter Beweis, wie

wichtig Resilienz und Anpassungsfähigkeit gerade in anspruchsvollen Marktphasen

sind. " Unsere langfristige Strategie und die Kontinuität in der

Eigentümerstruktur tragen entscheidend dazu bei, auch volatile Zeiten

erfolgreich zu gestalten ", so CEO und Mitgründer Alexander Albler.



Top Service



Aktuell fokussiert der IT-Dienstleister auf Managed Services und As-a-Service

Modelle. Denn in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Geschäftswelt

gewinnen flexible IT-Modelle immer mehr an Bedeutung.



As-a-Service Ansätze bieten Unternehmen eine kosteneffiziente Möglichkeit, Seite 2 ► Seite 1 von 3





Was 1995 mit zwei Mitarbeitenden begann, hat sich in drei Jahrzehnten zu einerErfolgsgeschichte entwickelt. Das kontinuierliche Wachstum von NTS lässt sichunter anderem an den Mitarbeitendenzahlen ablesen: Von 2 Personen imGründungsjahr 1995 wuchs das Team bis 2005 auf 32, im Jahr 2015 zählte NTSbereits 172 Mitarbeitende und bis 2020 verdoppelte sich dieser Wert auf 391.2025 wird mit aktuell 878 Mitarbeitenden ein neuer Höchststand erreicht. Diesesstarke Wachstum bestätigt den langfristigen Erfolg und die klare strategischeAusrichtung von NTS.Dank gezielter Investitionen und neuer Aufträge im Bereich Managed Serviceskonnte die NTS Gruppe das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernumsatzerlös von331 Mio. Euro auf stabilem Niveau abschließen und stellt damit unter Beweis, wiewichtig Resilienz und Anpassungsfähigkeit gerade in anspruchsvollen Marktphasensind. " Unsere langfristige Strategie und die Kontinuität in derEigentümerstruktur tragen entscheidend dazu bei, auch volatile Zeitenerfolgreich zu gestalten ", so CEO und Mitgründer Alexander Albler.Top ServiceAktuell fokussiert der IT-Dienstleister auf Managed Services und As-a-ServiceModelle. Denn in einer zunehmend digitalen und schnelllebigen Geschäftsweltgewinnen flexible IT-Modelle immer mehr an Bedeutung.As-a-Service Ansätze bieten Unternehmen eine kosteneffiziente Möglichkeit,