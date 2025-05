Börsen Update Europa - 21.05. - OMX Stockholm 30 schwach -1,14 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.875,17 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: HENSOLDT +3,82 %, Deutsche Telekom +0,91 %, freenet +0,57 %

Flop-Werte: CANCOM SE -2,54 %, Carl Zeiss Meditec -2,12 %, Bechtle -1,78 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.436,03 PKT und fällt um -0,46 %.

Top-Werte: Bayer +2,06 %, Deutsche Telekom +0,91 %, Prosus Registered (N) +0,88 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,32 %, Schneider Electric -1,66 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,58 %

Der ATX bewegt sich bei 4.426,72 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +3,22 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,27 %, Oesterreichische Post +0,50 %

Flop-Werte: Wienerberger -4,14 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,87 %, Lenzing -2,84 %

Der SMI bewegt sich bei 12.330,26 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: Alcon +1,49 %, Swiss Life Holding +0,99 %, Logitech International +0,62 %

Flop-Werte: Geberit -2,89 %, Sika -2,36 %, Sonova Holding -1,84 %

Der CAC 40 steht bei 7.897,23 PKT und verliert bisher -0,66 %.

Top-Werte: Thales +1,71 %, ORANGE +1,46 %, Edenred Bearer and /or registered shares +0,57 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -5,77 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,32 %, Schneider Electric -1,66 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.525,93 PKT und fällt um -1,14 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,84 %, AstraZeneca +0,46 %, Essity Registered (B) +0,31 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -2,00 %, Sandvik -2,00 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,81 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.420,00 PKT und steigt um +1,14 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,57 %, Piraeus Port Authority +0,99 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +0,87 %

Flop-Werte: Public Power -3,42 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,35 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,75 %