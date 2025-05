Ölpreise steigen nach Bericht über möglichen Angriff Israels auf den Iran

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Am Markt wurde auf einen Bericht des Fernsehsenders CNN verwiesen. Demnach soll Israel einen möglichen Angriff auf Irans Atomanlagen vorbereiten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 66,20 US-Dollar und damit 82 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Juni legte um 88 Cent auf 62,91 Dollar zu.

Die Notierungen entfernten sich damit weiter vom tiefsten Stand seit 2011, der Anfang Mai erreicht worden war. Damals hatte ein Barrel Brent-Öl zeitweise weniger als 60 Dollar je Barrel gekostet.