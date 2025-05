Benzin und Diesel wieder teurer / Preis für Super E10 steigt im Wochenvergleich um 0,7 Cent, Diesel um 1,5 Cent / Rohölpreis fast unverändert (FOTO)

München (ots) - Die Kraftstoffpreise sind im Vergleich zur vergangenen Wochewieder etwas gestiegen - und das, obwohl der Preis für Rohöl (Brent) sogarleicht nachgegeben hat. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise inDeutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel zurzeit1,682 Euro, das sind 0,7 Cent mehr als vor einer Woche. Diesel hat sich sogarmehr als doppelt so stark verteuert: Für einen Liter sind aktuell im Schnitt1,564 Euro fällig und damit 1,5 Cent mehr als vor Wochenfrist.Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent liegt mit 65 US-Dollar knappunter dem Niveau der Vorwoche. Der Ölpreis hat sich aufgrund der zollpolitischenEntspannung zwischen China und den USA etwas stabilisiert. Im Raum steht wegender zuletzt rückläufigen Ölpreise außerdem eine mögliche Senkung derPreis-Obergrenze für russisches Rohöl von 60 US-Dollar je Barrel auf künftig 50Dollar. Der Euro notiert im Vergleich zum US-Dollar mit 1,13 im Wochenvergleichetwas fester. In Summe müsste der leicht gefallene Ölpreis und der stärkere Eurozu niedrigeren Preisen an den Zapfsäulen führen.Der ADAC rät Autofahrerinnen und Autofahrern, generell vor dem Tanken zunächstdie Spritpreise miteinander zu vergleichen, um dann die günstigste Tankstelle inder Nähe anzusteuern. Generell sollten günstige Preisphasen zum Tanken genutztwerden - auch wenn der Tank noch nicht leer ist. Über die Spritpreis-App "ADACDrive" können Verbraucher rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen. Grundsätzlich gilt, dass Tankenabends deutlich günstiger ist als am Morgen - in der Regel lassen sich so proTankfüllung mehrere Euro sparen.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterhttp://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6039220OTS: ADAC