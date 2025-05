ChargePoint / ChargePoint und Eaton schließen branchenweit erste ...

ChargePoint und Eaton schließen branchenweit erste Partnerschaft im Bereich EV-Laden Campbell, Kalifornien und Cleveland (ots) - ChargePoint (https://www.chargepoint.com/) (NYSE: CHPT), ein führender Anbieter von Ladelösungen für E-Autos, und das intelligente Energiemanagementunternehmen Eaton (https://www.eaton.com/) haben heute ihre Partnerschaft bekannt gegeben, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos in den USA, Kanada und Europa zu beschleunigen und zu vereinfachen. Die Unternehmen werden Lade- und Infrastrukturlösungen für E-Autos integrieren und gemeinsam neue Technologien entwickeln, um den bidirektionalen Stromfluss und V2X-Fähigkeiten voranzutreiben, sodass E-Fahrzeuge als Stromquelle für Haushalte, Gebäude und mehr dienen können.

"Die Partnerschaft von ChargePoint mit Eaton wird Innovationen hervorbringen, die die größten Hindernisse für den elektrifizierten Verkehr beseitigen", sagt Rick Wilmer (https://www.linkedin.com/in/rickwilmer/) , CEO von ChargePoint. "Gemeinsam mit Eaton werden wir einen beispiellosen Mehrwert für Institutionen schaffen, die Ladeinfrastruktur für E-Autos einsetzen. Damit werden wir die Elektrifizierung vorantreiben und gleichzeitig die Dekarbonisierung unseres Planeten beschleunigen."



ChargePoint baut damit seine strategische Position als End-to-End-Anbieter für das Ökosystem der E-Fahrzeuge vom Stromnetz bis zum Fahrzeug weiter aus. Mit der zunehmenden Reife der Ladeinfrastruktur müssen Kernkomponenten wie Ladestation und Infrastruktur in großem Maßstab integriert werden, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die Zusammenarbeit von ChargePoint mit Eaton und zahlreichen Automobilherstellern ermöglicht die nahtlose Integration von Ladestationen, Infrastruktur und E-Fahrzeuge, die über die Cloud-Softwareplattform von ChargePoint einfach verwaltet werden können.



Paul Ryan (https://www.linkedin.com/in/paul-ryan-55a1a7106/) , General Manager für Connected Solutions & EV Charging Infrastructure bei Eaton, sagt: "Kunden vertrauen auf Eaton, wenn es darum geht, ihre schwierigsten Herausforderungen im Bereich Energiemanagement zu lösen. Diese wegweisende Partnerschaft wird genau das für das Laden von Fahrzeugen leisten - sie bringt bewährte Lösungen für die Stromverteilung und das Laden von E-Fahrzeugen zusammen, um die Elektrifizierung in großem Maßstab zu vereinfachen."



Über ChargePoint Holdings, Inc.



ChargePoint entwickelt ein neues Netzwerk, um Menschen und Güter mit Strom zu transportieren. Seit 2007 arbeitet ChargePoint daran, Unternehmen und Fahrzeugnutzern den Umstieg auf Elektromobilität mit einem der größten EV-Ladenetzwerke und einem umfassenden Portfolio an Ladelösungen zu erleichtern. Die ChargePoint-Cloud-Abonnementplattform und die softwaredefinierte Ladehardware bieten Optionen für jedes Ladeszenario bieten - von Privathaushalten und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Arbeitsplätzen, Parkplätzen, Gaststätten, Einzelhandel sowie Transportflotten aller Art. Ein ChargePoint-Konto bietet Zugang zu Hunderttausenden von Ladestellen in Nordamerika und Europa.



Über Eaton



Eaton ist ein intelligentes Energiemanagementunternehmen, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen weltweit verschrieben hat.



Wir stellen Produkte für Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie, Gewerbe, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt sowie Mobilität her. Wir lassen uns von unserem Engagement leiten, unsere Geschäfte korrekt zu führen, nachhaltig zu wirtschaften und unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Energie zu verwalten - heute und in Zukunft. Indem wir die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung nutzen, tragen wir dazu bei, die dringendsten Herausforderungen im Bereich Energiemanagement zu lösen und eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und für künftige Generationen zu schaffen.



Eaton wurde 1911 gegründet und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich wandelnden und wachsenden Anforderungen unserer Stakeholder gerecht zu werden. Mit einem Umsatz von fast 25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/shared.outlook.inky.com/link?d omain=www.eaton.com&t=h.eJxFjkEOwiAURK_SsDalfKClXfUqH_itjRUaRFkY76640O28mbx5snva 2dSwc87HxHkppSXMMbQuXjk7NexSaaAc0yqNkkp3PNG6BZxdtHYnlz797UHfgez9aJ2g0aEEh4rALgt4 0GA6s3jDxaBELzo9Di0I6IWuCqoKDCvteCsYwvx7UKmv9J-83oBmNn4.MEYCIQDenMdvIRRLDm0qyqyt SG7XitbFTO70Y4mXocTzZ305qgIhAJX6V23oZ2O255D7VpH9UAq8lLRB8JRp24ATVM4-u4Jw___.YzJ1 OmVhdG9uY2hlY2twb2ludGhhcm1vbnk6YzpvOjJkOGNkYWViZDczN2QxZmNlNDc1YzJmZjVkMzZiYWQ1 OjY6MmZmZDo4NzJlYmM4MDRkMzcxOWU4YWMwZjVkZjVjYjFiMzk4NDg1MWI5NjdiMDBhNmFiZmE0MDdk NjdjYWRjMmYwOWU1OnA6VDpO . Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://protect.checkpoi nt.com/v2/___https:/shared.outlook.inky.com/link?domain=www.linkedin.com&t=h.eJx FjTkOgzAQRa-CXEcYb2CouIqXgVg4AwInVhTl7sE0KX7zt_chzz2SoSL3lLZjoDTnXMeAC_iAtVsf9NR m8E3BpBUpuVVkKX2EtO6z0FJI1dAd5oBmdKu1Edx-dsMLrrlofW8dg94ZwZ2RwO00cc8V142evKask6x ljeq7mjPeMlUQUBAGZ4jmyAZxvOjlsKS-pH_n-wOgYj2U.MEQCIH5DCUrNTyCuVArYBe-q9ozmy3eyrC -N93UiwfCXE4d_AiAGo3c57w6oZlRyAZS9yrSuhny2ggehcfzoGErrWYcq6Q___.YzJ1OmVhdG9uY2hl Y2twb2ludGhhcm1vbnk6YzpvOjJkOGNkYWViZDczN2QxZmNlNDc1YzJmZjVkMzZiYWQ1OjY6NWU4ODow YWZjZjEzNDkzZjU1NTMzOTBmNTgwZmZmMjRhNmI0YjgwNTdhYThlMzM0N2Q4ZWY0Y2Y0MmNkMzdhZWIz YmE3OnA6VDpO) .



