MBZUAI stärkt Forschungsbeziehungen mit französischer École Polytechnique

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - MBZUAI und École Polytechnique erweitern ihre

Partnerschaft durch eine vertiefte Forschungszusammenarbeit zur Unterstützung

der wachsenden KI-Ökosysteme in Frankreich und den VAE



Die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) wird ihre

Beziehungen zu Frankreichs KI-Ökosystem im Jahr 2025 vertiefen, nachdem sie ihre

Beziehung zur École Polytechnique durch eine Vereinbarung über gemeinsame

Forschung erweitert hat. Diese neue Initiative wird auftragsbezogene Forschung

unter der Leitung von Forschern beider Einrichtungen unterstützen. Zu den

Schwerpunktbereichen gehören die Weiterentwicklung großer Sprachmodelle, die

Entwicklung von Grundmodellen für logisches Denken und die Erforschung von

KI-Anwendungen in den Bereichen Biologie, Gesundheit und KI-Sicherheit.







das kontinuierliche Wachstum und die Innovation unserer Forschungskapazitäten am

MBZUAI, und wir freuen uns, unsere Beziehung zur École Polytechnique auszubauen,

um diese Bemühungen zu unterstützen", sagte Professor Eric Xing, Präsident und

Universitätsprofessor am MBZUAI. "Unsere erweiterte Vereinbarung ist eine

Blaupause für die globale Forschungszusammenarbeit, um den Bereich der KI

voranzubringen und gemeinsam in Frankreich und den VAE von den Vorteilen zu

profitieren."



Im Februar unterzeichnete MBZUAI eine Absichtserklärung mit der École

Polytechnique (L'X), um die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Initiativen in den

Bereichen Bildung, Forschung und Innovation im Bereich der künstlichen

Intelligenz zu fördern. Die Vereinbarung wurde am Rande des AI Action Summit in

Frankreich geschlossen, wo Professor Xing eine Grundsatzrede über KI,

Wissenschaft und Gesellschaft hielt.



Auf der Grundlage dieser Partnerschaft unterzeichneten die beiden Einrichtungen

im April ein Abkommen über ein Stipendiatenaustauschprogramm, das den Austausch

von Studierenden und Forschern zwischen dem MBZUAI und der École Polytechnique

ermöglicht.



Laura Chaubard, Generaldirektorin der École Polytechnique, sagte: "Ich freue

mich, dass wir unsere strategische Forschungspartnerschaft mit MBZUAI weiter

vorantreiben können. Die wissenschaftlichen Synergien sind zahlreich, sowohl in

den Bereichen KI für Gesundheit, Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit als

auch bei großen Sprachmodellen und Grundlagenmodellen für die Argumentation. Ich

bin sicher, dass diese Synergien in der Zukunft zu einer fruchtbaren Seite 2 ► Seite 1 von 2





