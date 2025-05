Nicola Mining plant Aufnahme der Gold- und Silberproduktion

VANCOUVER, BC, 21. Mai 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) (OTCQB: HUSIF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erstes Gold-/Silbererz von Talisker Resources Inc. erhalten hat und derzeit Vorproduktionsanpassungen vornimmt. Die moderne Mahl- und Verarbeitungsanlage im Wert von über 33,0 Millionen $, die sich in der Nähe von Merritt (British Columbia) befindet, wurde im zweiten Halbjahr 2024 zahlreichen Upgrades unterzogen[i].