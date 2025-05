Straubinger Tagblatt / Wachstumsprognose: Geld alleine wird nicht reichen

Wachstumsprognose: Geld alleine wird nicht reichen Straubing (ots) - Investition statt Konsum - das ist der dringende Rat der Wirtschaftsweisen. Es droht ein ganz großer Etikettenschwindel, wenn normale Kernaufgaben des Staates umgedichtet werden und etwa Bildung plötzlich zur Investitionsmaßnahme erklärt wird, die aus dem neuen Finanzpaket bezahlt wird. Ob die Regierung dieser Versuchung widerstehen kann, muss sich zeigen, ihre Kreativität sollte man da nicht unterschätzen.



So weiter wie bisher, nur mit mehr Geld, so wird es nicht gehen: Die Wirtschaft steckt in einem Strukturwandel, den etwa die Industrie rund um das Auto längst spürt, und die Experten raten deshalb dringend davon ab, Arbeitsplätze ohne Zukunft mit Subventionen zu erhalten. Dieser Umbruch kann eine Chance sein, wenn man neue Geschäftsmodelle möglich macht und die Standortbedingungen wirklich verbessert. Die Bürger werden diesen Weg aber nur mitgehen, wenn die Sozialpolitik dabei nicht als verzichtbares Luxusproblem denunziert wird.

