Jim Cramer: Anleiherenditen nehmen Aktienmarkt in die Zange

"Die schlechte Nachricht ist: Die Zinsen drohen nach oben auszubrechen", sagte Cramer am Dienstag auf CNBC. "Und wenn sie nicht zur Ruhe kommen, wenn sie auf ein neues, höheres Niveau springen, während der Kongress über das Haushaltsgesetz verhandelt, dann stehen uns womöglich noch mehr Tage wie heute bevor – Tage, an denen eine Aktie eine ganze Batterie an positiven Faktoren braucht, um dem Schwerkraftfeld dieser verdammten, miserablen Staatsanleihen zu entkommen."

Laut Cramer reagiert der Aktienmarkt häufig auf die Zuckungen seines viel größeren Bruders – des Anleihemarkts. Einige Aktien seien dabei stärker vom Rentenmarkt abhängig als andere. So reagierten etwa Konsumtitel mit schwankender Nachfrage sowie Bankaktien besonders empfindlich auf steigende Zinsen, da höhere Renditen in der Regel mit einem Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität einhergehen.