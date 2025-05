Aktien aus Polen sind lukrativ

Polens Wirtschaft ist eine moderne Marktwirtschaft, die sich in den vergangenen Jahren bemerkenswert entwickelt hat, vor allem nach dem EU-Beitritt 2004. Die Wirtschaft unseres Nachbarn zählt zu den 20 größten Volkswirtschaften der Welt und ist die sechstgrößte in der Europäischen Union. Auch für die kommenden Jahre werden weiter hohe Wachstumsraten erwartet. Polen ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Europas. Jüngsten Studien zufolge dürfte das polnische BIP-Wachstum in diesem Jahr 3,5% erreichen, nach 2,9% im Jahr 2024. Verglichen damit dürfte die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich um 0,2% wachsen, wie eine Studie der Deutschen Bundesbank vom Januar zeigt. Mit den laufenden Präsidentschaftswahlen rückt Polen wieder stärker in die Schlagzeilen und damit auch in den Fokus von Anlegern und Investoren. Wir haben uns auf dem Kurszettel der Börse Warschau einmal umgesehen und stellen aussichtsreiche polnische Aktien einmal näher vor.

