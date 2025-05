TÜV-Verband begrüßt neue EU-Binnenmarktstrategie

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Vertiefung des Binnenmarkts und Abbau von Hindernissen als ZielDer TÜV-Verband begrüßt die neue EU-Binnenmarkstrategie der EU-Kommission,empfiehlt aber Nachbesserungen in einzelnen Bereichen. "Der Binnenmarkt ist dasHerzstück der Europäischen Union. Er sichert die wirtschaftliche und politischeSouveränität der EU im Wettbewerb der globalen Wirtschaftsblöcke", sagt JohannesKröhnert, Leiter Büro Brüssel beim TÜV-Verband. "Einheitliche und verlässlicheMarkt- und Wettbewerbsregeln stärken die in der EU ansässigen Unternehmen. Eingut funktionierender Binnenmarkt ist dabei das besteEntbürokratisierungsprogramm: Eine Regel für alle ersetzt 27 Einzelregelungender Mitgliedsstaaten." Es sei daher wichtig, bestehende Binnenmarkthindernisseweiter abzubauen, von der uneinheitlichen Umsetzung harmonisierterBinnenmarktregelungen über die immer noch stark fragmentiertenDienstleistungsmärkte bis hin zur fehlenden gegenseitigen Anerkennung vonBerufsabschlüssen. Wichtig aus Sicht des TÜV-Verbands: Der Abbau von Bürokratieund die Vereinfachung von Regelungen darf nicht zulasten des hohen Schutzniveausin Europa gehen. Es muss sichergestellt werden, dass dieEU-Binnenmarktgesetzgebung klar formuliert ist, einheitlich angewendet undkonsequent kontrolliert wird. Kröhnert: "Gute Regulierung ist keinWachstumshemmnis - im Gegenteil: Sie schafft Rechts- und Planungssicherheit undsorgt für einheitliche Wettbewerbsbedingungen."Produktregulierung: Anpassungen für mehr Nachhaltigkeit und DigitalisierungEine zentrale Säule des Binnenmarkts ist der freie Warenverkehr, der auch durcheinheitliche Produktanforderungen ermöglicht wird. Die Kommission plant, dieeuropäische Produktegesetzgebung an die Digitalisierung und Kreislaufwirtschaftanzupassen. Ein wichtiges Element ist der Digitale Produktpass (DPP), derzukünftig für fast alle Produktkategorien eingeführt werden soll. Der Pass sollInformationen zu Herkunft, Materialien oder Inhaltsstoffen eines Produktsenthalten, aber auch zu Reparierbarkeit, Ersatzteilen und fachgerechterEntsorgung. "Der digitale Produktpass wird auch eine wichtige Informationsquellefür Verbraucher. Und er macht die geltenden Anforderungen an die Sicherheit undUmweltverträglichkeit eines Produkts sichtbar", sagt Kröhnert. "Der digitaleProduktpass kann sein volles Potenzial aber nur dann entfalten, wenn dieenthaltenen Angaben vollständig und richtig sind. Die im Produktpasshinterlegten Informationen sollten daher von unabhängigen Stellen validiert undverifiziert werden." Ein Ersatz für die unabhängige Prüfung von Produkten seider Digitale Produktpass aber nicht. Der TÜV-Verband hat zur Überarbeitung der