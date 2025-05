Börsenstart USA - 21.05. - Dow Jones schwach -0,76 %

Der Dow Jones steht bei 42.337,42 PKT und verliert bisher -0,76 %.

Top-Werte: Coca-Cola -0,19 %, Procter & Gamble -0,35 %, Cisco Systems -0,36 %, Johnson & Johnson -0,48 %, JPMorgan Chase -0,49 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -4,64 %, Amazon -2,13 %, Nike (B) -2,05 %, IBM -1,75 %, Sherwin-Williams -1,61 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:55) bei 21.302,38 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Alphabet +1,79 %, Alphabet Registered (C) +1,73 %, AppLovin Registered (A) +1,34 %, DoorDash Registered (A) +0,58 %, Cognizant Technology Solutions (A) +0,46 %

Flop-Werte: Palo Alto Networks -3,62 %, The Kraft Heinz Company -3,07 %, Airbnb Registered (A) -2,54 %, Biogen -2,33 %, Warner Bros. Discovery (A) -2,25 %

Der S&P 500 steht bei 5.913,90 PKT und verliert bisher -0,46 %.

Top-Werte: GE Vernova +1,82 %, Alphabet +1,79 %, Super Micro Computer +1,79 %, Alphabet Registered (C) +1,73 %, Texas Pacific Land +1,14 %

Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -10,90 %, Target -6,76 %, Phillips 66 -6,73 %, Bio-Techne -5,24 %, Moderna -4,95 %