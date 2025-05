FICO (Fair Isaac Corporation) - Aktie im Rampenlicht - 21.05.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von FICO (Fair Isaac Corporation) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,55 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie damit um -10,05 % günstiger geworden.Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,76 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,05 % 1 Monat +2,35 % 3 Monate +4,55 % 1 Jahr +25,66 %

Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

Es gibt 24 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,68 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie jetzt kaufen?

Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.