Palantir & Lockheed mittendrin Golden Dome: Trumps 175-Milliarden-Dollar-Plan soll China-Raketen im All stoppen Trump will mit dem "Golden Dome" ein Raketenabwehrsystem bauen, das Angriffe aus dem All abwehrt. Das 175-Milliarden-Dollar-Projekt setzt auf Waffen im Orbit – aber Experten warnen vor einer neuen Rüstungseskalation.