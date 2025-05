Nicola Mining Inc. (TSXV: NIM; FRA: HLIA) hat mit der Lieferung von Gold-/Silbererz aus der Bralorne-Mine von Talisker Resources Inc. (TSX: TSK, OTCQX: TSKFF) begonnen und bereitet sich für den Produktionsstart seiner modernen Mühlen- und Verarbeitungsanlage in Merritt, British Columbia, vor. Die Mühle wurde in der zweiten Jahreshälfte 2024 nochmals aufwändig modernisiert und hat einen geschätzten Wert von 33 Mio. CAD.

Die Anlage, die auf einem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Grundstück in einem Industriegebiet errichtet wurde, soll im dritten Quartal hochgefahren werden und dann ihre volle Kapazität erreichen. Das Unternehmen hat außerdem das Verfahren zur Beantragung einer Änderung seiner Genehmigung eingeleitet, um den Durchsatz der Mühle zu erhöhen.

Geplante Lieferungen von Blue Lagoon Resources

Nicola arbeitet weiterhin eng mit Blue Lagoon Resources (CSE: BLLG; FSE: 7BL; OTCQB: BLAGF)zusammen und hat sich an allen Tranchen der jüngsten Privatplatzierung des Unternehmens beteiligt. In einer früheren Kapitalrunde gab Blue Lagoon bekannt, dass Nicola 7.142.857 Aktien gezeichnet hat. Das Unternehmen wird an der offiziellen Eröffnung der Dome Mountain Mine von Blue Lagoon am 9. Juli 2025 teilnehmen und trifft derzeit die letzten Vorbereitungen, um anschließend das hochgradige Gold-/Silbererz von Dome abzunehmen.

Dominion Gold/Silber-Großprobe genehmigt

Jetzt mehr erfahren:

Nicola startet Gold- und Silberproduktion mit Material von Talisker

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.