Aldi Süd sortiert Fleisch neu - Kritik folgt prompt

KÖLN (dpa-AFX) - Der Lebensmitteldiscounter Aldi Süd sortiert seine Kühltheken für Frischfleisch neu. Die Produkte werden nach Unternehmensangaben nicht mehr - so wie bisher üblich - nach Tierart, sondern nach Haltungsform sortiert. Kundinnen und Kunden sollen so einfacher Produkte finden. Auch bei Milch, Wurst und Käse will der Händler künftig deutlicher auf höhere Haltungsformen aufmerksam machen. Die Umstellung in den meisten der rund 2.000 Läden in Süd- und Westdeutschland soll bis Mitte Juli abgeschlossen sein, wie ein Firmensprecher am Rande der Vorstellung des Konzepts in Köln mitteilte.

Die Haltungsform ist ein freiwilliges Kennzeichnungssystem für Fleisch und verarbeitete Produkte von Schwein, Rind und Geflügel. Es gibt fünf Stufen mit wachsenden Anforderungen an die Tierhaltung - von Stufe 1 "Stall" mit den gesetzlichen Mindestanforderungen bis Stufe 5, die "Bio" entspricht.