Invest Qatar kooperiert mit Quantinuum, um die Expansion zu beschleunigen und das Quantencomputing-Ökosystem in der Region zu fördern

DOHA, Katar, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Invest Qatar, die Investitionsförderungsagentur von Katar, hat eine strategische Vereinbarung mit Quantinuum, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Quantencomputing und Entwickler des leistungsstärksten Quantencomputers der Welt, unterzeichnet. Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Quantencomputing-Ökosystem in Katar zu stärken, indem die kürzlich angekündigte Expansion von Quantinuum in die Region unterstützt wird, die während des historischen Staatsbesuchs in Katar letzte Woche vom Präsidenten der Vereinigten Staaten hervorgehoben wurde.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Invest Qatar maßgeschneiderte Supportleistungen für Quantinuum bereitstellen, darunter Zugang zu wichtigen Interessengruppen, sektorspezifische Einblicke und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit lokalen Innovations- und Forschungseinrichtungen. Invest Qatar wird auch Initiativen fördern, die den Einsatz von Quantencomputern vorantreiben und die Beiträge von Quantinuum zur Technologie-Landschaft Katars bekannt machen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Invest Qatar die Expansion von Quantinuum in Katar unterstützen, um Quantentechnologien zum Nutzen wichtiger Sektoren in Katar einzusetzen und gleichzeitig die lokalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten (F&E) zu verbessern, hochqualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und die nächste Generation von Quantentechnologie-Fachkräften in Katar auszubilden. Zu diesem Zweck sollen Kontakte zu wichtigen Interessengruppen hergestellt, die Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung gefördert und eine Abstimmung mit nationalen Initiativen zur Weiterentwicklung der Quantentechnologie erreicht werden.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Quantinuum eine zentrale Rolle bei der Förderung der Quantenkapazitäten Katars spielen, indem es eine Reihe von gezielten Initiativen ins Leben ruft, darunter Plattformen zum Wissensaustausch, Bildungsseminare und technische Workshops, die von den globalen Experten von Quantinuum durchgeführt werden. Die Partnerschaft sieht auch vor, gemeinsame Forschungsprojekte mit akademischen Einrichtungen und Forschungseinrichtungen in Katar zu starten, Möglichkeiten für die lokale Integration von Quantentechnologien zu erforschen und den Zugang zur hochmodernen Quantencomputer-Infrastruktur von Quantinuum zu erleichtern. Darüber hinaus werden Studenten von in Katar ansässigen Universitäten Praktikumsmöglichkeiten angeboten, die ihnen direkte Erfahrungen mit realen Anwendungen des Quantencomputers vermitteln.