ROUNDUP/Aktien New York Weitere Verluste - Haushaltsverhandlungen im Blick Die US-Börsen haben am Mittwoch weiter nachgegeben. Als Kursbelastung erwiesen sich die derzeit im Repräsentantenhaus diskutierten geplanten Steuersenkungen der US-Regierung, welche die Anleiherenditen steigen ließen. In der ersten Handelsstunde …