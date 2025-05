JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer angesichts der Lizenzierung eines Krebsmedikaments aus China von 32 auf 33 US-Dollar angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Buy". Er …