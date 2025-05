Dax setzt Rekordjagd am Nachmittag fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem beschwerlichen Auftakt hat der Dax am Mittwochnachmittag doch noch an seine Rekordserie angeknüpft. Mit einem Anstieg um zuletzt 0,40 Prozent auf 24.132 Punkte wurde der Leitindex erstmals über 24.100 Zählern gehandelt.

Über weite Strecken hatte sich der deutsche Leitindex am Mittwoch im Minus bewegt, doch mit dem Auftakt an den US-Börsen kam wieder Fahrt in die Kurse deutscher Aktien - obwohl die Indizes in New York sich im Minus bewegten. Experten verweisen wegen der Unsicherheit über Donald Trumps Politik schon länger auf Kapitalströme nach Europa.

Nach einer vorher einwöchigen Pause ist es wieder der dritte Tag in Folge, an dem dem Dax Bestmarken gelingen. Erst am Vortag hatte der Index mit den 24.000 Punkten in diesem Jahr die vierte Tausendermarke übersprungen. Der anhaltende Aufschwung basiert Experten zufolge vor allem auf Hoffnung in den globalen Zollstreitigkeiten, dem milliardenschweren Finanzpaket der Bundesregierung und der Erwartung sinkender Zinsen in der Eurozone./tih/he