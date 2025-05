Preisschock für Tesla & VW: BYD bringt E-Auto für unter 20.000 Euro nach Europa

Der chinesische Elektroautoriese BYD sorgt erneut für Wirbel auf dem europäischen Markt. Mit dem Dolphin Surf, einem neuen Kompaktmodell mit Einstiegspreis von unter 20.000 Euro, will das Unternehmen den Durchbruch im preisbewussten Massenmarkt schaffen – und erhöht den Druck auf etablierte Hersteller wie Volkswagen, Renault, Hyundai und Tesla.

"Das Kompaktsegment ist die nächste Herausforderung für die Elektrifizierung in Europa", sagte Maria Grazia Davino, Regionalchefin für den europäischen Markt, bei der Vorstellung des Modells in Berlin. Der Dolphin Surf ist BYDs mittlerweile zehntes Modell in Europa und basiert auf der e-Platform 3.0, die eine besonders kompakte Bauweise, ein geringes Gewicht und erhöhte Sicherheitsstandards durch die firmeneigene Blade-Batterietechnologie ermöglicht.