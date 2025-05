Harvest Technology Group treibt globales Wachstum und integrierte Produktstrategie voran

Die Harvest Technology Group (ASX: HTG; FSE: HTE) baut ihre Position als Anbieter sicherer Fernkommunikationslösungen weiter aus – gestützt durch bedeutende finanzielle, operative und produktbezogene Meilensteine im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Das Unternehmen verzeichnete einen bereinigten EBITDA-Verlust von 0,547 Mio. AUD – eine Verbesserung um 19 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 ergibt sich sogar ein Fortschritt von über 460.000 AUD. Der Gesamtumsatz im Märzquartal belief sich auf 938.000 AUD, unterstützt durch Zahlungseingänge in Höhe von 501.000 AUD. Zur Stärkung des Betriebskapitals und zur Finanzierung laufender Wachstumsprojekte wurden durch die Platzierung von Wandelanleihen bei qualifizierten Investoren 1,6 Mio. AUD (vor Kosten) eingeworben. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 596.000 AUD.

Operative Effizienz als Wachstumstreiber

Die operativen Fortschritte unterstreichen die strategische Transformation von Harvest zu einem schlankeren, marktorientierten Unternehmen. Mit dem Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen im dritten Quartal zeigen sich nun spürbare Effekte aus den eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen.

Ein bedeutender Wachstumsindikator war die Verdopplung der Vertriebspipeline – bedingt durch die Gewinnung neuer Vertriebsagenten und internationaler Wiederverkäufer. Auch wenn sich viele dieser Partnerschaften noch in einer frühen Phase befinden, zeigen erste Entwicklungen – insbesondere im Nahen Osten und Europa – eine vielversprechende Dynamik, etwa durch strategische Gespräche mit bestehenden und potenziellen Kunden.

Erfolge bei Bestandskunden und Partnerintegration

Ein zentraler kommerzieller Erfolg in diesem Quartal war der Auftrag für NodestreamX-Hardware zur Ausrüstung von fünf weiteren Schiffen eines bestehenden Kunden. Die Auslieferung ist für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorgesehen. Nach Inbetriebnahme werden die Systeme zusätzliche Software-Abonnementerlöse generieren. Ergänzend dazu wurden Schulungsmaßnahmen für einen Verteidigungs- bzw. NATO-Kunden sowie für den globalen Vertriebspartner Pulsar Beyond durchgeführt – ein weiterer Schritt zur Integration der Harvest-Lösungen in internationale Partnernetzwerke.