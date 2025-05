Unternehmenskauf statt Neugründung - So gelingt der Einstieg ins Unternehmertum (FOTO)

Schwarzach (ots) - Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele Menschen

ein Lebenstraum, der viele Überlegungen und Entscheidungen erforderlich macht -

aber er muss nicht zwangsläufig mit einer Neugründung beginnen. Immer mehr

Nachfolger entscheiden sich dafür, einen lokalen Betrieb zu übernehmen, statt

bei null zu starten. Wer sich auf diesen Weg einlässt, kann auf zahlreiche

Vorteile zurückgreifen, die viele Gründungswillige zunächst nicht in ihre

Überlegungen einbeziehen.



"Beim Kauf eines laufenden Betriebs profitieren Nachfolger direkt von bewährten

Strukturen, einem bestehenden Kundenstamm und sofortigem Cashflow", sagt Michael

Polit, Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. "Dieser sofortige Marktzugang

kann das Risiko deutlich senken." Eine lokale Betriebsübernahme kann folglich

ein echter Vorsprung sein - allerdings nur, wenn man die Bereitschaft mitbringt,

eigene Ideen einzubringen. Welche Chancen und Risiken mit einem Unternehmenskauf

verbunden sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.









Dass das Thema Unternehmensnachfolge in Deutschland zunehmend in den Fokus

rückt, ist kein Zufall, sondern hat mit einer strukturellen Verschiebung zu tun.

Immer mehr Unternehmer erreichen das Rentenalter, während gleichzeitig die Zahl

der Gründungswilligen sinkt. Einer aktuellen Studie der Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW) zufolge suchen alleine in diesem Jahr mehr als 200.000

Unternehmen einen Nachfolger, doch nur etwa ein Viertel davon hat realistische

Chancen auf eine Betriebsübernahme. Dass die Nachfolgefrage inzwischen sogar im

neuen Koalitionsvertrag adressiert wird, unterstreicht die gesamtwirtschaftliche

Relevanz dieses Themas.



Grundsätzlich haben natürlich sowohl die Neugründung als auch die

Betriebsübernahme ihre Daseinsberechtigung. Allerdings sollten beide Wege in die

Selbstständigkeit im Hinblick auf die persönliche Situation, das allgemeine

Marktumfeld und die unternehmerischen Ziele abgewogen werden. "Ein

Unternehmenskauf ist dabei keineswegs bloß ein Kompromiss, sondern vielmehr eine

eigenständige Form der Gründung, die ganz eigene Vorteile mit sich bringt", so

Michael Polit.. Wer sich für eine Betriebsübernahme entscheidet, übernimmt im

besten Fall ein über viele Jahre hinweg erprobtes Geschäftsmodell, das sich

bereits im Markt bewährt hat. Hinzu kommt ein eingespieltes Team, das Expertise

und Kompetenzen einbringt, die den Weg zum Erfolg ebnen - gerade in Zeiten des

Fachkräftemangels ein enormer Pluspunkt. Seite 2 ► Seite 1 von 3





