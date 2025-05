BERNSTEIN RESEARCH stuft Stabilus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus nach der Teilnahme an einer hauseigenen Konferenz in Nizza auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Von dem Gasdruckfeder-Hersteller habe es insgesamt positiv klingende Aussagen gegeben, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Konzernchef Michael Büchsner habe die Herausforderungen der Automobilbranche heruntergespielt. Stabilus verfüge aber über Stellschrauben, um den Druck zu verringern./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 13:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 13:38 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 25,90EUR auf Tradegate (21. Mai 2025, 16:36 Uhr) gehandelt.