Wohneigentum auch für Normalverdiener

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will bei der Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum deutliche Fortschritte in Deutschland erreichen. "Wer normal verdient in Deutschland, der muss ein normales Wohneigentum erwerben können", sagte Merz auf dem Tag der Bauindustrie in Berlin.

Der Bund könne einiges machen. "Wir sind entschlossen, (...) das auf den Weg zu bringen, dass in Deutschland schneller, einfacher, preisgünstiger gebaut wird, so dass sich eine durchschnittliche Familie in Deutschland im Regelfall auch Wohneigentum leisten kann."