Google kämpft um Relevanz im KI-Zeitalter

Google rüstet seine Suchmaschine mit weiteren Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz aus. Denn im KI-Zeitalter stellt sich die Frage, wie relevant das Geschäftsmodeel der Suchmaschine ist.

Am Dienstag stellte der Tech-Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz I/O den neuen "AI Mode" vor – laut Google die "leistungsstärkste KI-Suche aller Zeiten" mit fortgeschrittener logischer Analyse und multimodalen Fähigkeiten. Der AI Mode, der seit Anfang des Jahres getestet wird, soll in der Lage sein, durch Anschlussfragen tiefer in Themen einzutauchen und zusätzlich relevante Weblinks bereitzustellen. So könnten hunderte Suchen gleichzeitig angestoßen werden.