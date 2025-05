SOCOTEC Deutschland bündelt Expertise unter einer Marke

Hamburg (ots) - SOCOTEC Deutschland bündelt seine Expertise unter einer

gemeinsamen Marke. Mit den Unternehmenseinheiten SOCOTEC Ingenieure, SOCOTEC

Building Solutions und SOCOTEC Kampfmittelbergung wird eine klare

Unternehmensstruktur unter einer gemeinsamen Marke geschaffen.



Um die Stärken der einzelnen Einheiten weiter zu bündeln und

unternehmensübergreifend auf dem Markt Präsenz zu zeigen, erfolgt ab sofort die

Umfirmierung folgender zum Unternehmensverbund SOCOTEC Deutschland gehörenden

Unternehmen:





Seite 2 ► Seite 1 von 3

ZPP INGENIEURE AG wird zu SOCOTEC Ingenieure AGCANZLER GmbH wird zu SOCOTEC Building Solutions GmbHSOCOTEC Testing GmbH wird zu SOCOTEC Kampfmittelbergung GmbH"Der Auftritt unter einer gemeinsamen Marke ist Ausdruck unseres gemeinsamenWillens, uns als Unternehmensverbund zukunftsfähig aufzustellen. Er spiegeltwider, wofür SOCOTEC Deutschland steht: die Bündelung von Expertenwissen überden gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur, Immobilien und Bauwerken sowieUmwelt hinweg. Unsere Teams denken ganzheitlich, handeln verantwortungsbewusstund orientieren sich an höchsten Qualitätsstandards - mit einem klarenBekenntnis zur ökologischen Verantwortung. Das stärkt unsere Identität alsSOCOTEC in Deutschland und fördert Orientierung und Vertrauen. Ich freue mich,diesen Weg gemeinsam mit unseren 1.400 Mitarbeitenden zu gehen und die nächsteEntwicklungsphase aktiv zu gestalten", so Ludger Speier, CEO SOCOTECDeutschland.ZPP INGENIEURE AG wird zu SOCOTEC INGENIEURE AGZPP INGENIEURE, seit 2017 zum Unternehmensverbund SOCOTEC Deutschland gehörend,stehen für jahrzehntelange Expertise im Ingenieurwesen, insbesondere bei derPlanung, Prüfung und Beratung in den Geschäftsbereichen Infrastruktur, Energieund Industrie und Hochbau. Die Umfirmierung in SOCOTEC Ingenieure ist einkonsequenter Schritt, um diese Expertise künftig unter einem klaren, innerhalbder Gruppenstruktur eingebetteten Namen sichtbar zu machen."Mit der Umfirmierung und damit dem neuen Namen positionieren wir uns und unsereKernkompetenzen deutlich stärker innerhalb von SOCOTEC Deutschland. Als SOCOTECIngenieure stehen wir unseren Auftraggebern auch weiterhin als "Spezialisten mitdem Blick für's Ganze" und als verlässliche Partner für alle Fragen desBauingenieurwesens zur Seite. Mit dem Auftritt unter einer Marke wollen wir unszukunftssicher aufstellen und die innerhalb des Unternehmensverbunds vorhandenenKompetenzen stärker nutzen. Damit stärken wir unser Potential, Leistungengesamtheitlich und interdisziplinär zu erbringen, um für unsere Kunden das besteErgebnis für ihr Projekt erreichen zu können", unterstreicht Martin Schmitz,