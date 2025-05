Kupferpreis noch verdächtig ruhig. Kupfer vor dem nächsten Preisbeben

Ungeachtet der immer noch hohen Anleiherenditen nehmen Gold und Silber Fahrt auf. So notieren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zur Stunde wieder über 4,5 Prozent, die der 30-jährigen US-Staatsanleihen über 5 Prozent. Die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten treibt Anleger und Investoren wieder in die Edelmetalle. Der Goldpreis hat die wichtige Marke von 3.300 US-Dollar zurückerobert, Silber die Marke von 33 US-Dollar. Und auch die Ölpreise legen vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage zu.

Kupferpreis oszilliert in Handelsspanne

Der Kupferpreis oszillierte zuletzt größtenteils in der oben genannten Handelsspanne. Dieser Seitwärtsbewegung ging eine kräftige Zwischenrally voraus. Dieses Innehalten kann nun in verschiedene Richtungen interpretiert werden. Der bullische Interpretationsansatz: Nach der Zwischenrally war die Konsolidierung fällig. Der Kupferpreis sammelt Kraft und setzt seine Aufwärtsbewegung nach Beendigung der Konsolidierung fort. Allerdings birgt die aktuelle Konstellation auch das Risiko weiterer Abgaben. Insofern ist aus charttechnischer Sicht größte Vorsicht geboten, sollte der Kupferpreis unter die 4,55 US-Dollar rutschen und so die Handelsspanne über die Unterseite auflösen. Ein Rücksetzer unter die 4,55 US-Dollar könnte weitere Abgaben auf 4 US-Dollar provozieren. Dagegen könnte ein Ausbruch über die 4,75 US-Dollar einen rasanten Anstieg des Kupferpreises auf 5 US-Dollar bzw. 5,3 US-Dollar auslösen.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Kupfer fehlt noch der fundamentale Preistreiber

Die aktuelle Angebots-Nachfrage-Relation erschwert einen Anstieg des Kupferpreises. Die prosperierende Kupferproduktion bei gleichzeitig zurückhaltender Nachfrage war bereits ein ums andere Mal Thema an dieser Stelle. Die International Copper Study Group (ICSG) trug der derzeitigen Lage Rechnung und passte ihre Erwartungen an den Überschuss am Kupfermarkt für das Jahr 2025 auf 289.000 Tonnen an. Zuvor prognostizierte die ICSG einen Überschuss in Höhe von 194.000 Tonnen. Eine Belebung der Nachfrage, unter anderem initiiert durch eine mögliche Beilegung der Handels- und Zollkonflikte, könnte sich aber als Dosenöffner erweisen und einen deutlichen Anstieg des Kupferpreises initiieren.

Kupferaktien bieten dennoch Potenzial

Wer dennoch das Thema Kupfer spielen möchte, sollte sich insbesondere Kupferproduzenten mit einem starken Goldsegment oder aber Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment genauer ansehen. Die Liste der Kandidaten ist lang und reicht beispielsweise von einer Hudbay Minerals (Chart in US-Dollar) bis hin zu einer Barrick Mining oder aber Newmont Corp.

Zusammengefasst

Den aktuellen Belastungsfaktoren stehen langfristig exzellente Perspektiven gegenüber. Kupfer findet in zahlreichen Zukunftstechnologien Anwendung. Es bleibt aber zu konstatieren, dass das vorhandene Potenzial aktuell noch nicht abgerufen werden kann. Eine nachhaltige Entspannung im Handels- und Zollkonflikt wäre ein erster Schritt in diese Richtung.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.