Termine am 22. Mai 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Mai 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 HKG: Lenovo, Jahreszahlen

07:00 AUT: Strabag, Q1 Trading Statement

07:00 CHE: Julius Bär, 4M-Trading Statement

07:00 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British Land, Jahreszahlen

10:00 DEU: Freenet, Presse- und Analystenkonferenz zu den Q1-Zahlen 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung in Wolfsburg

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung in Brunnthal

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

12:00 GBR: Legal + General Group, Hauptversammlung

12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung

12:30 DEU: Evonik, Capital Market Day

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

13:45 DEU: Evonik, Capital Markets Day

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung

14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung

15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung

19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, Seattle (bis 22.5.25) USA: Autodesk, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 3/25

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 5/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 4/25 (endgültig)

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 5/25

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 16./17.4.25

14:30 USA: CFNA-Index 4/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: Geschäftsklima 5/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/25



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Fortsetzung des Weltgipfels der Verkehrsminister + 10.45 Pk im Anschluss an das Ministertreffen



DEU: Fortsetzung der dreitägigen Energieministerkonferenz (EnMK) unter Vorsitz von Mecklenburg-Vorpommern, Rostock

09:30 DEU: Bankentagung der «Börsen-Zeitung» zum Privatkundengeschäft u.a. mit Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, BVR-Vorstand Tanja Müller-Ziegler und dem Chief Information Officer (CIO) der Privatkundenbank der Deutschen Bank, Christian Rhino, Frankfurt

09:30 DEU: Fortsetzung und Abschluss Deutscher Sparkassentag, Nürnberg + 08.00 Pressefrühstück



10:00 DEU: Pressegespräch Prüfgesellschaft Dekra präsentiert Verkehrssicherheitsreport 2025 «Mobilität im Wandel der Zeit» (auch online), Berlin

10:30 DEU: Forschungs-Pk des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt/M.

DEU/LTU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist nach Litauen

DEU: German Startup Awards 2025

+ 19.15 Keynote Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

EUR: Abschluss Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankgouverneure, Banff (Kanada)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi