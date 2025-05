Kia PV5 Cargo ab sofort bestellbar (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Frankfurt (ots) -- Kia gibt Ausstattungsdetails und Preise seines ersten PBV-Modells bekannt, mitdem die Marke ins Nutzfahrzeugsegment einsteigt- 4,70 Meter lang, großer Laderaum (4,4 m3), kleiner Wendekreis- Zwei Akkuvarianten (51,5 und 71,2 kWh), bis zu 120 kW (163 PS) und 397 kmReichweite, kurze Ladezeit (10 auf 80 Prozent in 30 Minuten)- Umfassende Serienausstattung inklusive AAOS-basiertem Infotainmentsystem, dasInstallation nutzerspezifischer Apps ermöglicht- Verfügbar sind zudem unter anderem 220-Volt-Steckdose (V2L),Rundumsichtkamera, digitaler Schlüssel und Sitzventilation- Ab 39.190 Euro* (netto 32.932,77 Euro), Auslieferung ab NovemberKia hat die Ausstattungsdetails und Preise des PV5 Cargo bekanntgegeben. DerElektrotransporter, mit dem die Marke ins Nutzfahrzeugsegment einsteigt, kann absofort bestellt werden. Es ist das erste Serienmodell auf Basis des neuartigen"Platform Beyond Vehicle"-Ansatzes der Marke, der neben den vollelektrischenFahrzeugen ein komplettes Ökosystem von Lade- und Software-Lösungen bis zumFlottenmanagement umfasst. Dem PV5 Cargo sollen zahlreiche weitere PBV-Modelleund Modellvarianten folgen, darunter auch Pkw-Versionen. Die PBV-Nutzfahrzeugevertreibt Kia Deutschland über ein spezialisiertes Händlernetz, das zurzeitaufgebaut wird und bis Jahresende bereits 100 Standorte umfassen soll. Den PV5Cargo wird es in drei verschiedenen Karosserievarianten geben. Die jetztbestellbare Langversion mit normal hohem Dach (L2H1) wird ab Mitte Novemberausgeliefert. Eine Kurzversion (L1H1) und eine Langversion mit Hochdach (L2H2)folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Der knapp 4,70 Meter lange PV5 Cargo L2H1verfügt über einen 4,4 m3 großen Laderaum und bietet bereits serienmäßig eineumfassende Komfortausstattung sowie modernste Assistenz- undInfotainmenttechnologien. Zur Markteinführung stehen zwei Batterievarianten zurWahl (51,5 bzw. 71,2 kWh). Die Preise starten bei 39.190 Euro* (netto 32.932,77Euro) für das Modell mit 51,5-kWh-Akku und 43.805 Euro* (netto 36.810,92 Euro)für die Version mit der Langstreckenbatterie. Kia gewährt für den PV5 Cargosieben Jahre Herstellergarantie (oder 150.000 km) sowie acht JahreBatteriegarantie (oder 160.000 km)**. Die detaillierte Preisliste und weitereInformationen zum PBV-Angebot von Kia finden Interessenten unterhttp://www.kia.com/de/modelle/pbv-nutzfahrzeuge/uebersicht .Die Kia-PBV-Modelle basieren auf der eigenständigen Plattform E-GMP.S (ElectricGlobal Modular Platform for Service). Sie baut auf den Stärken der bestehendenElektroplattform E-GMP auf, die die Basis der vielfach preisgekröntenKia-Modelle EV6*** (Europas "Car of the Year 2022"), EV9*** ("World Car of the