Uneinheitliche Märkte: DAX und TecDAX im Plus, US-Indizes schwächeln

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich leicht im Plus behaupten und steht aktuell bei 24.121,06 Punkten, was einem Anstieg von 0,31% entspricht. Ähnlich positiv zeigt sich der TecDAX, der mit einem Plus von 0,34% bei 3.888,23 Punkten notiert. Im Gegensatz dazu verzeichnen der MDAX und der SDAX Verluste. Der MDAX steht bei 30.450,51 Punkten und fällt um 0,48%, während der SDAX um 0,68% nachgibt und bei 16.649,85 Punkten liegt. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones verliert 0,79% und notiert bei 42.324,51 Punkten. Der S&P 500 steht bei 5.928,40 Punkten und verzeichnet ein moderates Minus von 0,21%. Insgesamt spiegelt sich in den heutigen Kursbewegungen eine uneinheitliche Stimmung an den Märkten wider, wobei die deutschen Technologiewerte im TecDAX eine positive Ausnahme bilden.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Infineon Technologies mit einem Anstieg von 2.24%.Deutsche Telekom folgt mit 1.78%, während Bayer mit 1.34% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Kursentwicklungen verzeichnen. Vonovia verliert 1.29%, Heidelberg Materials fällt um 1.56% und Zalando verzeichnet den stärksten Rückgang mit -1.57%.Die MDAX-Topwerte präsentieren sich stark, insbesondere die RENK Group, die um 6.54% zulegt. Gerresheimer und HENSOLDT folgen mit 3.57% und 2.39% respektive.Die MDAX-Flopwerte hingegen zeigen deutliche Verluste. ThyssenKrupp fällt um 2.58%, Jungheinrich um 2.97% und Hugo Boss verzeichnet den größten Rückgang mit -3.15%.Im SDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv, angeführt von der Friedrich Vorwerk Group mit 2.47%. PVA TePla und Amadeus FiRe folgen mit 2.27% und 2.18%.Die Flopwerte im SDAX zeigen gravierende Verluste, insbesondere thyssenkrupp nucera mit -4.01%. SAF-HOLLAND und HORNBACH Holding verzeichnen Rückgänge von -4.70% und -8.16%.Im TecDAX sind HENSOLDT mit 2.39%, Infineon Technologies mit 2.24% und Deutsche Telekom mit 1.78% die führenden Werte.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Carl Zeiss Meditec mit -2.11%, gefolgt von CANCOM SE mit -2.45% und Nordex mit -2.46%.Im Dow Jones führen NVIDIA mit 1.15%, Cisco Systems mit 0.55% und Johnson & Johnson mit 0.31% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Rückgänge, wobei Boeing um 1.59% fällt, Nike (B) um 1.80% und Unitedhealth Group mit -4.00% den stärksten Verlust verzeichnet.Die Topwerte im S&P 500 werden von Alphabet Registered (C) mit 5.09% und Alphabet mit 5.04% angeführt, gefolgt von Keysight Technologies mit 4.43%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen erhebliche Verluste, angeführt von Bio-Techne mit -4.89%, Equifax mit -5.11% und AES mit -5.25%.