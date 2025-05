République du Suriname lance avec succès son nouveau passeport électronique par OSD (FOTO)

Vienna (ots) - La République du Suriname annonce le lancement officiel de son

nouvel ePasseport biométrique pour tous les citoyens surinamiens. Le nouvel

ePasseport arbore un look entièrement rénové, incorporant la flore et la faune

emblématiques de l'État côtier sud-américain. Avec la nouvelle génération

d'ePasseports, la République du Suriname améliore également la sécurité de son

passeport grâce à des fonctionnalités de pointe telles qu'une page de données en

polycarbonate et plusieurs éléments de sécurité au laser.



L'un des ePasseports les plus modernes d'Amérique du Sud





Le nouvel ePasseport du Suriname présente un design exceptionnel inspiré du

patrimoine naturel riche du pays. "OSD est fier d'avoir été sélectionné par la

République du Suriname pour fournir la nouvelle génération d'ePasseports

hautement sécurisés", déclare Claudia Schwendimann, PDG de OSD International

GmbH. La nouvelle génération de passeports présente une impression intaille

multicolore vibrante et intègre des fonctionnalités de sécurité de pointe telles

que des éléments UV à vraies couleurs, plusieurs fonctions de sécurité au laser,

une fenêtre transparente et un embossage de surface.



Lancement réussi fin avril 2025



Le passeport électronique a été officiellement lancé le 25 avril 2025, avec M.

Chandrikapersad Santokhi, Président de la République du Suriname, devenant le

premier titulaire officiel de ce passeport. "Nous sommes ravis de présenter à

nos citoyens l'un des passeports les plus sûrs et les mieux conçus au monde, qui

met en valeur notre patrimoine culturel riche et notre engagement en faveur de

la sécurité. Cela marque une étape importante pour la représentation de la

République du Suriname sur la scène internationale", commente Prewien Ramadhin,

Directeur du Cabinet e-Gouvernement du Président de la République du Suriname.



Pour un guide visuel complet sur le passeport, visitez :

https://youtu.be/EOmmb0eQrmo



Rôle de leader dans les solutions d'identification sur cinq continents



Avec le projet du Suriname, OSD réaffirme sa position de fournisseur líder de

solutions d'identification sécurisées, offrant des solutions innovantes pour la

gestion de l'identité physique et numérique - faisant confiance à de nombreux

clients sur cinq continents.



Contact:



Thomas Pascher

Head of Marketing & Communications

Österreichische Staatsdruckerei GmbH | Austrian State Printing House

P: +43 664 88690977 | mailto:pascher@staatsdruckerei.at





Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/135463/6039499

OTS: Austrian State Printing House (OSD)