Neue Studie zeigt, dass Marketingverantwortliche trotz Wissenslücke großes Potenzial in gTLDs sehen

Eine weltweite Umfrage zeigt, dass 92 % der Marketingfachleute die Chancen generischer Top-Level-Domains erkennen, jedoch Kosten und mangelnde Bekanntheit bis zum Beginn der Registrierungsphase im Jahr 2026 weiterhin Hindernisse darstellen.

LOS ANGELES, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Eine neue weltweite Umfrage der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) zeigt, dass 52 % der Marketingverantwortlichen der Meinung sind, dass generische Top-Level-Domains (gTLDs – die drei oder mehr Zeichen nach dem Punkt in einer URL) ein starkes Potenzial zur Verbesserung der Markenpräsenz im Internet haben. Eine Wissenslücke hindert jedoch viele Marken daran, die Möglichkeiten zu nutzen, die eine gTLD bieten kann.