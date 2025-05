David Andreadakis, führender Experte im Bereich Kundenbindung, wird kaufmännischer Leiter bei Loyalty Juggernaut

Andreadakis verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Loyalitätsstrategien, Analytik und Kundenbindung. Er hat preisgekrönte Programme bei Unternehmen wie Aimia und Kobie Marketing aufgebaut und skaliert und ist ein bekannter Redner und Fürsprecher der Branche.

PALO ALTO, Kalifornien, 21. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI) gibt die Ernennung des erfahrenen Loyalty-Experten David Andreadakis zum kaufmännischen Leiter bekannt. Andreadakis wird die Geschäftsstrategie und den Ausbau der Dienstleistungen leiten und das Wachstum in Nordamerika und auf den globalen Märkten beschleunigen.

„Loyalität steht an einem Wendepunkt", sagte Andreadakis. „Marken erwarten von ihren Investitionen in Loyalität mehr Agilität, mehr datengestützte Informationen und einen höheren ROI. Die GRAVTY-Plattform von Loyalty Juggernaut ist das fortschrittlichste System, das ich kenne, um diese Erwartungen zu erfüllen."

Die Ernennung von Andreadakis ist ein entscheidender Moment für Loyalty Juggernaut, da das Unternehmen sein Engagement für die Bereitstellung des besten Mehrwerts für seine Kunden vertieft und seine Präsenz in den Bereichen Reisen, Einzelhandel und Gastgewerbe ausbauen möchte.

„Die Aufnahme von David in unser Führungsteam ist ein entscheidender Schritt", erklärte Shyam Shah, Geschäftsführer von Loyalty Juggernaut. „Seine strategische Vision und seine praktische Erfahrung in der Umsetzung werden unseren Kunden direkt zugutekommen, indem sie ihnen helfen, das volle Potenzial von Loyalität auszuschöpfen — nicht nur als Programm, sondern als leistungsstarker Motor für Wachstum, Engagement und Kundenwert in einem sich schnell verändernden Umfeld."

Informationen zu Loyalty Juggernaut

Loyalty Juggernaut (LJI) ist ein führender B2B SaaS-Anbieter von Loyalitäts- und Kundenbindungslösungen der nächsten Generation. Die GRAVTY Plattform von LJI ist das Flaggschiff einiger der weltweit innovativsten Kundentreue -Ökosysteme und ermöglicht es Unternehmen, Kundentreue zu einem messbaren, strategischen Wachstumsmotor zu machen. LJI hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, und arbeitet für führende Marken aus verschiedenen Branchen, darunter Fluggesellschaften, Einzelhandel, Gastgewerbe und Finanzdienstleistungen.

Medienkontakt

media@lji.io

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2692789/David_Andreadakis_LJI.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2251954/Loyalty_Juggernaut_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/david-andreadakis-fuhrender-experte-im-bereich-kundenbindung-wird-kaufmannischer-leiter-bei-loyalty-juggernaut-302462115.html