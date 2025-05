Erholung stockt - EuroStoxx macht Minus aber wett

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Erholungstrend an Europas Aktienmärkten ist am Mittwoch ins Stocken geraten. Allerdings konnten sie sie ihre Kursverluste letztlich klar eindämmen und trotzten so den schwachen US-Börsen. Die Luft sei etwas raus, und mittlerweile drängten sich die altbekannten Probleme wieder verstärkt in den Vordergrund, kommentierten Händler. Berichte über einen geplanten Angriff Israels auf Irans Atomanlagen schürten Sorgen um die ohnehin fragile Lage im Nahen Osten.

Der EuroStoxx 50 schloss prozentual unverändert mit 5.454,46 Punkten. Zeitweise hatte es der Leitindex der Eurozone sogar knapp in positives Terrain geschafft. Für den Schweizer SMI ging es am Ende um 0,22 Prozent auf 12.380,36 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 legte um 0,06 Prozent auf 8.786,46 Punkte zu. Der überraschend starke Inflationsschub in Großbritannien im April ließ die Anleger in London offenbar kalt.