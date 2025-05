Il più grande evento europeo inaugurale dedicato alla tecnologia e alle startup apre a Berlino, mentre il continente accelera verso l'innovazione aperta e la leadership nell'IA (FOTO)

Berlino, Germania (ots) - Ministri e figure di spicco del settore tecnologico

dell'Unione Europea, Germania ed Emirati Arabi Uniti inaugurano la prima

edizione di GITEX EUROPE x Ai Everything



Berlino è diventata oggi il centro della spinta tecnologica europea e della

cooperazione digitale globale con l'apertura di GITEX EUROPE x Ai Everything

2025 presso Messe Berlin, dando il via al più grande evento inaugurale della

regione dedicato a tecnologia, startup e investimenti digitali. L'evento ha

attirato una folla numerosa e il più ampio e internazionale gruppo di aziende e

realtà tecnologiche mai visto in Europa.Il lancio arriva in un momento cruciale

per il futuro digitale dell'Europa, segnato dal movimento continentale " Choose

Europe " che mira ad ancorare sul suolo europeo la prossima ondata di

innovazione, ricerca, investimenti, talenti e progressi deep-tech. In parallelo,

in Germania prende slancio un nuovo impulso grazie alla formazione di un nuovo

governo e alla nascita del primo ministero digitale del Paese, con un focus

sulla trasformazione digitale, l'eccellenza nell'intelligenza artificiale e data

policy.





