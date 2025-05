Spitzenpolitiker und Tech-Vordenker diskutieren digitale Zukunft des Kontinents (FOTO)

Berlin (ots) - Vom Nobelpreisträger Geoffrey Hinton über Kai Wegner bis zum

tschechischen Vize-Handelsminister: Auf der "GITEX EUROPE x Ai Everything"

trifft sich ab diesem Mittwoch die digitale Avantgarde



Mit der Eröffnung von GITEX EUROPE x Ai Everything startet am heutigen Mittwoch

in Berlin die größte Startup- und Technologiemesse Europas. Über 1.400

Unternehmen, Startups und Investoren aus mehr als 100 Ländern treffen sich in

der Hauptstadt, um über Zukunftstechnologien, Künstliche Intelligenz, digitale

Geschäftsmodelle und globale Kooperationen zu diskutieren.





