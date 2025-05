BYD aus China errichtet europäischen Hauptsitz und Forschungs- und Entwicklungszentrum in Ungarn

Der chinesische Elektroauto-Riese BYD wird seinen europäischen Hauptsitz und ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Ungarn errichten, wie der Geschäftsführer und Präsident des Unternehmens, Wang Chuanfu, mitteilte.

Die Ankündigung erfolgte in Budapest auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán.

Der neue Standort wird fast 2.000 Arbeitsplätze in den Bereichen Vertrieb, Kundendienst, Prüfung, Zertifizierung und lokale Fahrzeugentwicklung schaffen.

Der neue Hauptsitz ist der fünfte Standort von BYD in Ungarn, nach dem Buswerk in Komárom, weiteren Anlagen in Fót und Páty sowie Szeged, dem Standort der geplanten Pkw-Fertigungsstätte.

Wang sagte, dieser Schritt stelle eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und Ungarn dar und sei ein „natürlicher Schritt nach vorne", angesichts der Ausweitung der europäischen Aktivitäten des in Shenzhen ansässigen Unternehmens.

Ungarn, das bereits ein wichtiges Zentrum der Automobilproduktion in Europa ist, hofft, seine Position im Bereich der Elektrofahrzeuge zu stärken.

„Wir möchten ausländische Investoren Entwicklungskapazitäten nach Ungarn bringen", sagte Orbán. „Deshalb sind das heutige Treffen und die Vereinbarung von großer Bedeutung."

Im vergangenen Jahr hat BYD weltweit mehr als 4,27 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft und ist damit die meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke der Welt. In Europa ist BYD auf dem Vormarsch und hat im April in 14 Ländern über 11.000 Fahrzeuge verkauft und damit Tesla überholt.

