Freenet verdient weniger - Aktie gibt nach

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet sieht sich trotz etwas schwächerer Geschäfte im ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Dank zusätzlicher Abonnenten stieg der Umsatz nach angepassten Zahlen im Jahresvergleich um knapp zwei Prozent auf gut 604 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwochabend in Büdelsdorf mitteilte. Der Gewinn ging sogar zurück - wegen einer Steuergutschrift im Vorjahr, aber auch wegen höherer Werbeausgaben für die hauseigenen Mobilfunkmarken.

Der Freenet-Vorstand zeigte sich für das laufende Jahr allerdings zuversichtlich. So soll bereinigte operative Gewinn wie geplant auf 520 bis 540 Millionen Euro steigen. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst eher schlecht an: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Freenet-Aktie am Abend im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt knapp zwei Prozent./stw/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 30.449 auf TTMzero (21. Mai 2025, 18:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,45 %. Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd.. freenet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -18,18 %/+13,97 % bedeutet.